عبدالملك الحوثي: حاملات الطائرات الأمريكية في مواجهة اليمن أصبحت عبئًا عليها

وطن: قال قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، إن الولايات المتحدة تلجأ إلى التهويل العسكري عبر إرسال حاملات الطائرات، لكنها في مواجهة اليمن قد تتحول إلى عبء عليها.

وأضاف الحوثي، أن إعلان واشنطن عن إرسال حاملة طائرات ثانية هو اعتراف واضح بفشل حاملة الطائرات "ترومان" في تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، التي كانت تكتفي بحاملة طائرات واحدة لتهديد دول عظمى، تجد نفسها اليوم مضطرة إلى مضاعفة وجودها العسكري، وهو ما يعدّ دليلًا على فشلها في مواجهة اليمن