الاحتلال يستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق

وطن: شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة على بلدة نجها جنوبي العاصمة السورية دمشق، استهدفت مواقع عسكرية ومساكن للضباط الجيش السوري.

ومساء أمس الجمعة، استهدف طيران الجيش الإسرائيلي قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط سوريا.

وتشن "إسرائيل" بشكل شبه يومي منذ عدة شهور غارات جوية على سوريا بحجة منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة جيش النظام السابق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية المتكررة عن وقوع شهداء في صفوف المدنيين وتدمير مواقع وعتاد عسكري للجيش السوري، في انتهاك متكرر لسيادة سوريا.

كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله "إسرائيل" منذ عام 1967.