آلاف المواطنين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 22 من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن آلاف المواطنين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم البرد الشديد.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.