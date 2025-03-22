لبنان: في انتهاك مستمر لوقف إطلاق النار.. الاحتلال يشن سلسلة غارات جديدة على الجنوب والبقاع

وطن: شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، موجة ثانية من الغارات على الأراضي اللبنانية، مستهدفًا مناطق في الجنوب والبقاع، في خرق فاضح لوقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية.

وفي جنوب لبنان استهدفت غارة إسرائيلية مبنى في حي الآثار بمدينة صور، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين بحسب الحصيلة الأولية لوزارة الصحة اللبنانية.

كما شنّ طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة في قضاء صور، بما في ذلك وادي زبقين، وادي الشومرية، والمنطقة الواقعة بين بلدات صريفا وفرون والغندورية، بالإضافة إلى أطراف بلدة دير قانون النهر ووادي سنيا.

وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي اللوبيا والسكسكية أيضًا لعدة غارات إسرائيلية، فيما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مرتفعات إقليم التفاح والمنطقة بين بلدات دير الزهراني وحومين الفوقا ورومين.

أما في شرقي لبنان، فقد شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على محيط بلدة النبي شيت في البقاع، وأطراف بلدة القصر، وبلدة حوش السيد علي على الحدود مع سوريا.

وبحسب مصادر طبية لبنانية، أسفرت هذه الغارات عن وقوع 10 جرحى في حصيلة أولية للغارات في منطقة البقاع.

هذه الهجمات تأتي في وقت حساس، حيث كان لبنان قد التزم باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، ما يجعل هذه الغارات بمثابة خرق مباشر للاتفاقات الموقعة.

المصدر: الميادين