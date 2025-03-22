3 شهداء إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب رفح

وطن: استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة اسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 منهم وإصابة عدد آخر.

واستشهد مواطنان بقصف لطائرات الاحتلال الاسرائيلي قرب مصنع "ستار" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49,747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.