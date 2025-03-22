المكسيك: مظاهرة احتجاجية على استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

وطن: شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة ضد استئناف الاحتلال حربه على قطاع غزة، وذلك في رد فعل على الانتهاكات المستمرة للهدنة من قبل الاحتلال.

شارك العشرات من المتظاهرين في هذه الاحتجاجات، حاملين الأعلام الفلسطينية، وأشعلوا الشموع ووضعوا الزهور تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. ورفع المحتجون شعارات تدين الاحتلال على استئناف العدوان على غزة وخرقها المتكرر لاتفاقات وقف إطلاق النار، مطالبين الحكومة المكسيكية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال إزاء هذه الانتهاكات.

في سياق متصل، قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى المكسيك نادية رشيد، أوراق اعتمادها إلى رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، كلاوديا شينباوم باردو. وفي الحفل الذي حضره وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، أشادت رشيد بموقف المكسيك الثابت في الدفاع عن القيم الإنسانية العالمية، معربة عن امتنانها للعلاقات المتينة والتعاون المستمر بين فلسطين والمكسيك.

من جانبها، رحبت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بالسفيرة رشيد، معربة عن تضامنها الكامل مع فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويستمر الاحتلال في قصف قطاع غزة منذ استئناف حربها قبل أسبوع، بعد رفضه الالتزام بالاتفاقات السابقة لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين الفلسطينيين.

وقد اعتبرت "تل أبيب" هذا التصعيد بمثابة أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت عن تنفيذه في مرحلته الثانية، رغم التزام حركة حماس التام بكل بنوده.

ويرجع هذا الرفض إلى ضغوط من داخل الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي رفض التقدم في تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.