شركات شحن لا تعتزم العودة إلى البحر الأحمر بسبب تجدد الحرب على غزة

وطن:مع استئناف الاحتلال عدوانه العسكري على قطاع غزة، وعودة اليمن إلى تطبيق سياساته الدفاعية لحماية غزة وأهلها، يبقى وضع الملاحة البحرية في البحر الأحمر في خطر مستمر. وفي تقريرٍ نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أكدت الصحيفة أن شركات الشحن البحري الكبرى لن تعود إلى البحر الأحمر في الوقت الراهن، بسبب تجدد الحرب على غزة.

وأوضحت الصحيفة أن شركات الشحن تفضل الإبحار حول قارة أفريقيا لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، حيث يتوقع مسؤولو قطاع الشحن أن عملية العودة إلى المنطقة قد تستغرق عدة أشهر، وستعتمد على أكثر من مجرد الضربات الجوية ضد أنصار الله.

ووفقًا للمسؤولين في هذا القطاع، فإن العودة إلى البحر الأحمر لن تحدث إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة يشمل جميع الأطراف، بما في ذلك أنصار الله، أو في حال تحقيق هزيمة حاسمة للحركة.

بعد الاعتداءات الأمريكية على اليمن هذا الأسبوع، أعلنت شركة ميرسك أنها لا تزال غير مستعدة للعودة إلى البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستواصل الإبحار حول أفريقيا حتى يصبح المرور عبر المنطقة أكثر أمانًا. كما سارعت شركة MSC إلى اتخاذ القرار ذاته، حيث قالت إنها ستظل تعتمد على المسار الأفريقي لتجنب أي مخاطر.

من جهتها، نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن شركات الشحن الكبرى كانت قد تجنبت البحر الأحمر حتى خلال فترة وقف عمليات أنصار الله التي تلت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، باستثناء الشركة الفرنسية CMA CGM، لكن نشاطها في المنطقة كان محدودًا. وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى أنهم يتجنبون العودة خوفًا من فرض تغييرات باهظة التكاليف على عملياتهم إذا تجددت المخاطر في البحر الأحمر.

وفيما تواصل الولايات المتحدة اعتداءاتها الجوية على اليمن، نقلت صحيفة "لوموند" عن جاك كينيدي، رئيس مؤسسة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إنه من غير المرجح أن يكون الحل العسكري وحده كافيًا لهزيمة أنصار الله ووقف عملياتهم بشكل نهائي.

في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها فجر اليوم عن استهدافها لمطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح. كما أشارت إلى أن هذه العملية هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن مطار بن غوريون لم يعد آمنًا لحركة الملاحة الجوية، وأنه سيظل غير آمن حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها. كما أعلنت عن تنفيذ سلاح الجو المسيّر عملية استهدفت عددًا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، وذلك لليوم السادس على التوالي، في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن.

وأشاد البيان بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرًا إياه خط الدفاع الأول عن كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية، معبرًا عن دعم القوات المسلحة اليمنية للمقاومة الفلسطينية حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار، مهما كانت التداعيات والعواقب.

المصدر: موقع المنار اللبناني