قوات الاحتلال تواصل عدوانها على طولكرم: استشهاد 13 مواطناً ونزوح الآلاف

وطن: داهمت فجر اليوم السبت، قوات الاحتلال المنازل في حارة المقاطعة بمخيم طولكرم، وأبلغت سكانها بضرورة مغادرتها فورًا، مع إطلاق قنابل صوتية لترويع الأهالي. كما منحت الاحتلال السكان مهلة حتى الساعة 12 ظهرًا للمغادرة.

وفي ذات السياق، قالت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال اغلقت أجزاء من شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم باستخدام السواتر الترابية، واستولت على عدد من المركبات خلال مرورها في الشارع، وقامت بتفتيشها والاستيلاء على مفاتيحها، واحتجاز أصحابها بعد استخدام المركبات لإغلاق أجزاء من الشارع.

وفي خطوة تصعيدية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم، حيث جابت آلياتها شوارع المدينة وأحيائها، مما عطل حركة مرور المركبات والمواطنين. كما قامت القوات بعمليات مداهمة لعدد من المحال التجارية، وقامت بتخريب محتوياتها واحتجاز العاملين فيها لاستجوابهم.

العدوان المستمر على مدينة طولكرم ومخيماتها أسفر عن استشهاد 13 مواطناً بحسب مصادر طبية، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

كما أدت العمليات العسكرية إلى نزوح قسري لأكثر من 24 ألف شخص من مخيمات طولكرم ونور شمس، فضلًا عن عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة. وبذلك، أصبحت المخيمات شبه فارغة من سكانها بعد نزوح أكثر من 12 ألف لاجئ.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم الخامس والخمسين على التوالي، مما يفاقم معاناة السكان.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن استمرار العدوان على طولكرم ومناطق شمال الضفة الغربية، إلى جانب حملة الاحتلال العسكرية المستمرة على جنين، يكشف عن إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططاته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا العدوان، معتبرةً أن الشعب والمقاومة هما الضمان الأساسي لإفشال مخططات الاحتلال.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، محمّلًة إياه مسؤولية انتهاكاته للمواثيق الدولية وارتكابه جرائم حرب.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم أمس الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لهدم 95 منزلًا في مخيم جنين و85 منزلًا في مخيم العين قرب نابلس.