حماس: استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين وطولكرم يكشف مخططات الاحتلال الخبيثة في الضفة

وطن: قالت حركة حماس، إن استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على جنين للشهر الـ 3 تواليًا، واستمرار العدوان على طولكرم وشمال الضفة الغربية، "يكشف إصرار الاحتلال على نهجه الوحشي ومخططاته الخبيثة".

ونوهت حركة حماس في بيان لها اليوم السبت، إلى أن العدوان في شمال الضفة يكشف مخططات الاحتلال بحق الضفة الغربية بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.

واوضحت "استمرار العدوان الصهيوني الإجرامي وما يرافقه من اعتقال وتنكيل وتدمير للبيوت والمنشآت والبنى التحتية، ومواصلة حملات التهجير القسري، يستدعي رصّ الصفوف والتصدي للعدوان الغاشم".

ولفتت "شعبنا ومقاومتنا هما الضامن لإفشال مخططات الاحتلال". داعية الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وفصائله للوحدة ورض الصف.

وطالبت حركة حماس، المتجمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإيقاف إجرامه وانتهاكاته لكل المواثيق الدولية، ومحاكمته على ما يقترفه من انتهاكات وجرائم حرب.

ودعت، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية لمزيد من الصمود والثبات، وتصعيد العمل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال الإرهابي.

وأكملت حماس: "كل أساليب الضغط العسكري لن تكسر إرادة شعبنا بل ستزيده عزماً وتمسكاً بخيار المقاومة حتى نيل حريته وحقوقه".

ويواصل جيش الاحتلال، اجتياح مدينة ومخيم جنين وبعض قرى وبلدات المحافظة، وعدوانه العسكري، لليوم الـ 61 على التوالي، تزامنًا مع عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

والأربعاء الماضي، وأخطرت قوات الاحتلال قرابة الـ 66 منزلًا بالهدم بمدينة جنين، لا سيما في حارات: الحواشين، الألوب، مسجد عزام، جورة الذهب، وحارة السمران.

ودخل العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة ومخيمات طولكرم، يومه الـ 55 على التوالي، في ظل تصعيد عسكري مستمر يتخلله مداهمة للمنازل، والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.