634 شهيدًا و1,172 مصابًا منذ استئناف العدوان على غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن حصيلة الشهداء جراء استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع بلغت 634 شهيدًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1,172 جريحًا.

وبينت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 49 ألفًا و747 شهيدًا، و113 ألفًا و213 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف واستهداف المناطق السكنية، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة نتيجة الحصار المفروض على القطاع.

وبينت أن عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.