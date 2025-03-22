مكتب إعلام الأسرى يكشف عن أوضاع مأساوية للأسرى الأطفال داخل سجن "الدامون"

وطن: كشف مكتب إعلام الأسرى عن معاناة الأسرى الأطفال في سجن "الدامون"، حيث يعاني نحو 70 أسيرًا شبلًا أوضاعًا اعتقالية صعبة ومأساوية، في ظل الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن المكتب، تتضمن معاناة الأسرى الأطفال التفتيشات المهينة والاقتحامات الليلية المفاجئة لزنازينهم، مما يعرضهم للمزيد من الخوف والضغط النفسي. كما أشار المكتب إلى قيام قوات الاحتلال بتقييد الأسرى لساعات طويلة في العراء، تحت البرد القارس، في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية.

وأضاف المكتب أن الاحتلال لا يتوقف عند هذه الانتهاكات، بل يستمر في سرقة ممتلكات الأسرى الأطفال، بما في ذلك مصادرة ملابسهم الخاصة، مما يزيد من معاناتهم في ظروف السجن القاسية.

ويعاني الأسرى في سجن الدامون من انتشار حشرة البق في غرفهم، مما يفاقم من الأوضاع الصحية المتدهورة، حيث يعجز الأطفال عن النوم أو الراحة بسبب انتشار هذه الحشرات في زنازينهم.

هذه الأوضاع المأساوية تستدعي تحركًا عاجلاً من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحسين أوضاع الأسرى الأطفال في سجونها والالتزام بالقوانين الدولية التي تحظر المعاملة اللاإنسانية بحق الأطفال.