مظاهرة حاشدة في بنغلاديش نصرة لقطاع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال

وطن: شهدت العاصمة البنغلاديشية دكا اليوم مظاهرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي جاء بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

المئات من المتظاهرين تجمعوا في شوارع العاصمة، حاملين الأعلام الفلسطينية، حيث اتشح العديد منهم بالكوفية ورفعوا لافتات تدعو لمقاطعة الاحتالال وتطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، مثل "قاطعوا إسرائيل"، "إنه لجهاد نصر أو استشهاد"، و"أوقفوا الإبادة في غزة".

ويأتي ذلك في وقت استأنف فيه جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء، حيث شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين. وقد أدانت العديد من الدول العربية هذه الهجمات، فيما شهدت العديد من المدن حول العالم مظاهرات مماثلة مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وفي سياق متصل، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماسوالاحتلال في مطلع آذار/ مارس الجاري بعد 42 يوما من المفاوضات، بوساطة قطرية ومصرية ودعم أمريكي. إلا أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تنصل من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، بما في ذلك إنهاء الحرب ووقف الهجمات على غزة.

من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق ودعت الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة ووقفاً تاماً للعدوان.