الاحتلال يعتقل شابا من المغير شمال شرق رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شابا خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب خالد عمر أبو عليا، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، فيما احتجز جنود الاحتلال عددا من الشبان في محيط منزل المواطن عمر أبو عليا.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال تمركز في وسط القرية، فيما داهم الجنود منزلاً مهجوراً بعد خلع أبوابه في حارة النصيبة، فيما تجولت آلياته في شوارع القرية.