حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق الصواريخ على شمالي فلسطين المحتلة

وطن: نفى حزب الله أيّ علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم السبت، مؤكداً في بيانٍ صادر عن العلاقات الإعلامية في الحزب أن هذه الادعاءات هي جزء من "ذرائع" الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة اعتداءاته على لبنان.

وأكّد حزب الله التزامه التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مجدداً التأكيد على موقفه الثابت في دعم الدولة اللبنانية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وكانت مصادر موثوقة قد أكدت في وقت سابق لقناة الميادين اللبنانية، أن أسلوب إطلاق الصواريخ صباح اليوم باتجاه مستوطنة "المطلة" في الجليل الأعلى كان بدائياً، مما يثبت عدم تورط حزب الله في العملية. كما أضافت المصادر أن الحزب عادةً ما يصدر بياناتٍ رسمية عند تنفيذ أي عمليات، مؤكدةً أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذريعة لاستمرار اعتداءاته على لبنان.

ويأتي بيان حزب الله بعد أن شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان، ضمن انتهاكاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأدت إحدى الغارات على بلدة تولين إلى استشهاد شخصين، من بينهم طفلة، وإصابة عشرة آخرين بجروح، بينهم طفلان، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. كما أُصيب شخصان في بلدة كفركلا الحدودية.

وفي وقتٍ لاحق من صباح السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق خمسة صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة "المطلة" في شمال فلسطين المحتلة. من جهته، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الغارات الجوية الأخيرة على لبنان جاءت رداً على هذا الهجوم الصاروخي.

وتستمر الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه، فيما تزداد المخاوف من تصاعد الوضع الأمني في المنطقة.

المصدر: الميادين