الاحتلال يواصل انتهاكه لاتفاق وقف النار.. شهيدان وإصابات في عدوان على قرى في جنوب لبنان

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات وقصفاً مدفعياً على عدة قرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابات، وذلك ضمن انتهاكها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيدين من بينهما طفلة وإصابة 8 من بينهم طفلان في غارة الاحتلال على بلدة تولين، كما أعلنت إصابة مواطنين في كفركلا.

وأشارت مصادر محلية في الجنوب، إلى أنّ قوات الاحتلال شنّت سلسلة غارات استهدفت أطراف راشيا الفخار والخيام والمنطقة الواقعة بين ياطر وبيت ليف.

كما أفادت بأنّ غارات للاحتلال استهدفت أيضاً مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان.

وفي صباح اليوم أفادت مصادر محلية بأنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدة يحمر الشقيف في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أنّ جيش الاحتلال نفّذ عمليات تمشيط باتجاه بلدتي حولا ومركبا، وأطلق قذيفة على حولا، لافتاً إلى أنه نفّذ عمليات تمشيط أخرى في تلة الحمامص المحتلة، باتجاه أطراف سهل الخيام. كما تعرضت بلدة الخيام لسقوط 3 قذائف من "ميركافا" إسرائيلية.

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه "المطلة" في الجليل الأعلى، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في المكان.

وقالت منصة إعلامية إسرائيلية، إنه "تمّ إطلاق صواريخ اعتراضية نحو أهداف جوية في الشمال"، مشيرةً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يفحص ما الذي تمّ اعتراضه".

"اليونيفيل": نشعر بقلق بالغ من التصعيد

وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوبي لبنان، أندريا تيننتي، إنّ "اليونيفيل لا تزال تشعر بقلق بالغ" إزاء التصعيد المحتمل للعنف، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه "إسرائيل" في محيط "المطلة" حوالى الساعة 7:30 صباحاً.

وأضاف تيننتي: "نحثّ جميع الأطراف بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر، خصوصاً في ظل تهديد أرواح المدنيين والاستقرار الهش الذي شهدته المنطقة في الأشهر الأخيرة".

وتابع أنّ "أي تصعيد إضافي في هذا السياق المتقلب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة، حيث لا يزال الوضع هشاً للغاية"، مشجّعاً الطرفين على "الوفاء بالتزاماتهما".

كما أكّد الناطق باسم "اليونيفيل" أنّ جنود حفظ السلام يتابعون أداء مهامهم في جميع مواقعهم.

عون: الاعتداء المتمادي على لبنان يضرب مشروع إنقاذه

وتعقيباً على هذه التطورات، دان الرئيس اللبناني جوزاف عون "محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف".

وقال عون، إنّ ما حصل اليوم في الجنوب وما يستمر هناك منذ 18 شباط/فبراير الماضي، يشكل "اعتداءً متمادياً على لبنان، وضرباً لمشروع إنقاذه".

ودعا الرئيس اللبناني القوى المعنية في الجنوب، ولاسيما "لجنة المراقبة" والجيش اللبناني إلى "متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات"، مطالباً قائد الجيش بـ"اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل".

المصدر: "الميادين"