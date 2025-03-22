49,747 شهيدا و113,213 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وطن: ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 49,747، والإصابات إلى 113,213 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 634 شهيدا، و1,172 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الحالي.

وقالت إن 130 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و263 مصابا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الاسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.