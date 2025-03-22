الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان

وطن: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية، صباح اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن مدفعية الاحتلال أطلقت 3 قذائف استهدفت بلدة الخيام، وقذائف أخرى الى جانب إطلاق الرصاص على بلدات: حولا، ومركبا، وكفر كلا.

وفي منطقة يحمر الشقيف قضاء النبطية جنوب لبنان، أفادت الوكالة بتعرض الحارة الشمالية الغربية منها لقصف مدفعي متقطع، فيما طال القصف أيضا أطراف بلدتي أرنون، وكفر تبنيت.

وأشارت الى أن جيش الاحتلال يقوم بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص المتمركز فيها، وسط تحليق للطيران الحربي فوق القطاع الشرقي.