الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 4 مواطنين خلال اقتحام مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمالها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: الناشط الإعلامي محمد عياد عوض، ومحمد يوسف عوض، ومكرم الصليبي، وفتشت منازلهم، ومنازل أخرى بالبلدة، وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد بركات الأطرش من منزله، بمنطقة ضاحية البلدية في مدينة الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها القمعية على حارات البلدة القديمة، والحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية قرب الحرم الابراهيمي الشريف.