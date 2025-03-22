"هارتس" العبرية: الجيش الإسرائيلي يخطط لهجوم بري واسع في غزة بدعم من ترامب

وطن: تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لمحلل الشؤون العسكرية فيها عاموس هرئيل، اليوم السبت، عن استعدادات في "إسرائيل" لتنفيذ "الخطة الكبيرة" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زمير، بشأن قطاع غزة.

وكشفت الصحيفة أنّ خطة زمير تتضمّن هجوماً برياً واسع النطاق في قطاع غزة، من خلال تجنيد عدة فرق تضم الكثير من وحدات الاحتياط. وقال زمير إنه "يعتقد أن خطته يمكن أن تؤدي هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تفِ به إسرائيل منذ ما يقرب من عام ونصف العام من الحرب، وهو تدمير كامل لسلطة حماس وقدراتها العسكرية".

ورجّحت الصحيفة أن "إسرائيل" تبدد الآن الستار الدخاني بشأن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش الإسرائيلي، موضحةً أنّه في الوقت الذي يُستبعد فيه أن تخرج "البشائر" في المفاوضات، فإنّ "إسرائيل" تُعِدّ الأرضية لخطوة واسعة لاحتلال قطاع غزة وإعادة السيطرة الكاملة عليه.

ولفتت "هآرتس" إلى أنّ هذا المخطط يأتي بالتزامن مع تحريض كتل اليمين المتطرف في الحكومة نحو إعادة الاستيطان في قطاع غزّة، والعمل على الترحيل القسري للفلسطينيين، والذي سيُقدم على أنه "هجرة طوعية"، بدعمٍ من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

فيما قالت مصادر أمنية لـ "هآرتس" إن "إسرائيل لا تزال تترك نافذة لصفقة مرحلية، يتم خلالها إطلاق الأسرى، لكن في ظل الضغط السياسي الذي يُمارس من الحكومة لتوسيع القتال، يبدو أنه سيتفاقم بالفعل في وقت لاحق دون تحقيق صفقة".