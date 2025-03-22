المبعوث الامريكي للشرق الاوسط ويتكوف: نتنياهو يعتقد أن الضغط على حماس السبيل الوحيد لاستعادة الاسرى وحكم حماس لغزة "أمر غير مقبول"

وطن: قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، إن السمعة التي يتحصل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أنه مهتم بالقتال أكثر من المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون مساء امس الجمعة، أنه يعتقد أن نتنياهو يريد استعادة الأسرى إذا كان ذلك ممكنا لكنه يعتقد أن الضغط على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس هو السبيل الوحيد لذلك.

كما قال إن نتنياهو "يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح وهو يعارض في ذلك الرأي العام لأن الرأي العام هناك (في إسرائيل) يريد استعادة الرهائن".

وأضاف "إننا في مفاوضات الآن ربما لوقف بعض هذه الغارات الإسرائيلية وربما حل هذا الصراع عبر الحوار".

حماس بلا سلاح

كما قال ويتكوف إن حماس تريد البقاء في غزة إلى الأبد وإدارة شؤون القطاع، مشددا على أن حكم حماس لغزة "أمر غير مقبول وغير ممكن"، ومشددا على ضرورة نزع سلاحها.

وأضاف "حماس تريد البقاء في غزة حتى نهاية الزمان ويريدون حكم القطاع وهذا أمر غير مقبول".

كما قال ويتكوف إن "ما نقبله بالنسبة لحماس هو ضرورة نزع سلاحهم ثم ربما يمكنهم البقاء هناك لفترة قصيرة".

وأردف "وإذا سمح لحماس بحكم غزة سيكون هناك 7 أكتوبر كل خمس إلى عشر أو 15 سنة".

كما قال إن واشنطن تقدمت بمقترح للحركة خلال القمة العربية الأخيرة لكنها رفضته في اليوم التالي، و"اعتبرنا أنه من غير المقبول رفضهم.. وبعد 3 أيام تدخل الإسرائيليون في غزة ثم عادت المفاوضات".

إيران والتطبيع

من جانب آخر، قال ويتكوف إنه لا يمكن لإيران أن تصبح دولة نووية، مشيرا إلى أنه إذا حصلت طهران على قنبلة نووية سيخلق ذلك ما وصفه بـ"كوريا شمالية في الخليج".

وعبّر ويتكوف عن تفاؤله بالوصول إلى حل في المسألة النووية، وقال إن الأمر التالي فيما يخص إيران هو كونهم راعون لجيوش من الوكلاء.

وأضاف "إذا تخلصنا من هذه المنظمات الإرهابية كتهديدات سنتوصل إلى التطبيع في أماكن أخرى".

كما عبر عن اعتقاده أن لبنان قد تطبع مع إسرائيل قائلا "أعني بالتطبيع معاهدة سلام بين البلدين وهذا محتمل بالفعل ومع سوريا كذلك".

المصدر : الجزيرة