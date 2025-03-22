اقتحامات واعتقالات ليلية شمال الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات، بعد دهم عدة منازل والشروع بعمليات تحقيق ميداني.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة، ثم انسحبت دون تسجيل حالات اعتقال.

وأفادت مصادر محلية أن الاقتحام تم من الجهتين الشرقية والغربية، وتم رصد تواجد آليات الاحتلال في قلب البلدة القديمة بالمدينة، ومحيط السوق الشرقي وشارع فيصل، كما انتشر جنود مشاة في شارع حطين وحارة الحبلة.

وداهمت أعداد أخرى من آليات الاحتلال مخيم بلاطة وتمركزت في شارع السوق وحارة الحشاشين وقرب مقبرة الشهداء.

ووزع جنود الاحتلال ملصقات في مخيم بلاطة تتوعد أهالي المنطقة في حال مشاركتهم بأعمال المقاومة أو توفير الحماية للمقاومين.

وانسحبت آليات الاحتلال نحو الساعة الرابعة والنصف من كافة أرجاء المدينة.

واقتحمت 12 آلية عسكرية للاحتلال بلدة يعبد جنوبي جنين، وتمركزت في حارة العمارنة، وداهمت عدة منازل فيها.

واعتقلت تلك القوات كلا من؛ بسام عمارنة وابنه محمود، وأرشد نبيل عمارنة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من منازل الأهالي، بمحيط حارة المقاطعة في مخيم طولكرم، دون الإبلاغ عن اعتقالات.