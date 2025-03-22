لاول مرة منذ 3 شهور.. إطلاق 5 صواريخ من لبنان نحو مستوطنة "المطلة" في الشمال

وطن: دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "المطلة" شمال فلسطين المحتلة، صباح اليوم السبت، بعد إطلاق خمسة صواريخ من لبنان.

وزعم جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان، وأن منظوماته الدفاعية اعترضتها.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان نحو مستوطنات الشمال، وتم اعتراض ثلاثة منها، فيما سقط اثنان في الأراضي اللبنانية.

وأشارت أن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر، معتبرة أنه "يشكل انتهاكًا خطيرًا من حزب الله".

وفي رده حول إطلاق صواريخ على مستوطنة "المطلة" قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إن "إسرائيل" بتكرار إطلاق النار من لبنان على المستوطنات الإسرائيلية في الجليل مهددا الحكومة اللبنانية بان "المطلة" مقابل بيروت.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الاحتلال عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 شهيدا و16 ألفا و909 جرحيح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكب الاحتلال 1188 خرقا له، ما خلّف 94 شهيدا و300 جريح على الأقل.

وتنصلت دولة الاحتلال من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا مع استمرار احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

وتأتي هذ التطورات عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.

واستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما خلف شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.