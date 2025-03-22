القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي وتحذر شركات الطيران

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة نصرةً للشعب الفلسطيني وإسنادًا لمقاومته، حيث استهدفت القوة الصاروخية مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدةً نجاح العملية في تحقيق هدفها.

وذكرت القوات المسلحة أن هذه هي العملية الثالثة خلال 48 ساعة، محذرةً كافة شركات الطيران من أن مطار اللد بات غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيظل كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي سياق التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت عدداً من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" باستخدام طائرات مسيرة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن العدو الأمريكي شن خلال الساعات الماضية عدة غارات على عدد من المحافظات اليمنية في محاولة فاشلة لمنع اليمن من دعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي ختام البيان، حيت القوات المسلحة اليمنية الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة، مؤكدة استمرارها في دعمه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنه، مهما كانت التداعيات والعواقب.