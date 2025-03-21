الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مطار تدمر ويتوغل في الجولان السوري المحتل

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم، أربع غارات استهدفت مطار تدمر العسكري في شرق محافظة حمص، والذي يضم قوات من الإدارة الجديدة في سوريا.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام من ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب حمص، بالإضافة إلى قصف أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص قرب مدينة درعا جنوب سوريا، في إطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف مواقع متفرقة في سوريا.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الغارات على درعا تمثل "عملاً عدوانياً" يستهدف استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان السوري، في خطوة تصعيدية جديدة.

كما جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطالبه بجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح بالكامل، مؤكداً رفض حكومته لأي وجود للقوات الأمنية التابعة للإدارة الجديدة في سوريا بالقرب من الحدود مع الأراضي المحتلة.