صفارات الإنذار تدوي في القدس والضفة بعد استهداف يمني جديد بالصواريخ

وطن: دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الجمعة في مدينة القدس المحتلة وعدد من مناطق الضفة بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل إنذارات في مناطق عدة في منطقة الوسط، وذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وسُمع دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في مناطق الوسط والقدس المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وقف مؤقت لحركة الطيران في مطار "بن غوريون".

وهذه هي المرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري التي يستهدف فيها اليمن منطقة الوسط بعد توقف للعمليات دام شهرين.

فكانت القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت منتصف ليل الجمعة، ضربها هدفاً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وفي بيان أكّد المتحدّث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ العملية قد حقّقت هدفها بنجاح، مشيراً إلى أنّ هذه العملية هي الثانية خلال 24، بعدما كانت قد استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار"بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" نفسه، ممّا أجبر نحو 2 مليون إسرائيلي على الدخول إلى الملاجئ، بمن فيهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي فضّ اجتماعاً في الكنيست وتوجّه إلى الملجأ.

وأوضح العميد سريع أنّ العمليات العسكرية التي تنفّذها القوات المسلحة دعماً لغزة لن تتوقّف مهما استمر العدوان الأميركي. وأكّد أن هذه العمليات، إلى جانب حظر الملاحة الإسرائيلية، ستستمر حتى يتمّ وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.