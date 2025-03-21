هآرتس: "إسرائيل" تستدعي جنود الاحتياط وتستعد لاحتلال كامل لغزة وفرض الحكم العسكري

وطن: نقلت صحيفة هآرتس الجمعة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الاستعدادات جارية لتنفيذ خطة رئيس الأركان إيال زامير الكبرى لشن هجوم بري واسع على قطاع غزة باستدعاء فرق عسكرية عدة بينها قوات احتياط.

وقالت المصادر إن إسرائيل ما تزال تترك بابا مفتوحا لإبرام صفقة للإفراج عن بعض "الرهائن".

وأضافت أن التصعيد يبدو أنه سيتفاقم دون التوصل لصفقة بسبب ضغط الحكومة لصالح توسيع رقعة القتال.

وقالت هآرتس إن إسرائيل يبدو أنها تخفي في الوقت الراهن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش.

وأوضحت أنه بينما يجري انتظار مفاوضات مشكوك في نتيجتها يتم تجهيز الأرضية لعملية واسعة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

والأربعاء، أعلنت إسرائيل بدء عملية برية محدودة وإعادة السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأطلقت حكومة بنيامين نتنياهو هذه العملية -التي توسعت لاحقا- بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار واستأنفت الغارات الجوية على غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 600 مواطن خلال 4 أيام.