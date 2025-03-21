كاتس يوعز لجيشه باحتلال مناطق جديدة في قطاع غزة

وطن: أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه أوعز لقواته باحتلال مناطق جديدة في قطاع غزة وإخلائها من الفلسطينيين، وتوسيع "المناطق العازلة" المحيطة بها، بذريعة "حماية التجمعات السكنية الإسرائيلية".

وهدد كاتس باحتلال المزيد من أراضي قطاع غزة، وبتصعيد عدوانه على القطاع، حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وقال إن " إسرائيل ستستخدم جميع الضغوط العسكرية والمدنية المتاحة، بما في ذلك إخلاء السكان إلى الجنوب وتفعيل خطة الهجرة الطوعية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسكان القطاع".

وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.