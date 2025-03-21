الاحتلال ينسف مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة

وطن: نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة من طائرة مروحية على بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

ولفتت إلى أنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مسجد رجب العطار في المخيم الغربي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ تجديد الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، استشهد وأصيب المئات من الفلسطينيين، في حين نفذ الطيران الحربي قصفاً برياً وبحرياً وجوياً عنيفاً على قطاع غزة، وأعاد فصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، وأعاد السيطرة على محور "نتساريم".

واليوم، أوعز وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مناطق إضافية في غزة من خلال تهجير السكان.

وأوعز كاتس أيضاً "بتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لمصلحة حماية المستوطنات الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي".