الاحتلال يغلق شارعا بالسواتر الترابية ويستولي على مركبات في طولكرم

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانها على مدينة طولكرم، حيث أقدمت جرافاتها على إغلاق أجزاء من شارع نابلس المحاذي لمداخل مخيم طولكرم، بالسواتر الترابية، مما أدى إلى عرقلة حركة مرور المركبات منه.

ووفق شهود عيان، أتلفت جرافات الاحتلال إحدى الإشارات الضوئية في المكان، وتحديدا بالقرب من مسجد الفردوس، وحطمت الأشجار على طول الشارع، بينما قام جنود الاحتلال بتفتيش المركبات المارة وتشديد القيود على حركة المواطنين.

وفي تصعيد إضافي، استولت قوات الاحتلال على عدد من مركبات المواطنين أثناء مرورها عبر شارع نابلس، واستخدمتها لإغلاق الشارع، بعد تفتيشها والاستيلاء على مفاتيحها واحتجاز أصحابها.

كما داهمت قوات الاحتلال محل الطاهر للأجهزة الكهربائية في شارع الحدادين بالحي الشمالي بالمدينة، وقامت بتفتيشه وأخضعت صاحبه للاستجواب.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها منذ 54 يوما، وسط حصار مشدد ومداهمات يومية للمنازل والمباني السكنية وإخلاء سكانها منها بالقوة وتحويلها لثكنات عسكرية.