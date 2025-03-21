عماد جيباوي يكتب لوطن: ما بعد حرب الابادة لن يكون كما قبلها .. لا تكتيكياً ولا استراتيجياً..

تكتيكياً.. من التجربة، نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار..

لا يوجد ضامن ولا رادع لعودة اسرائيل عن أي اتفاق قديم او جديد الآن او غداً أو بعد أشهر..

من دمر غزة لن يسمح و سيعرقل كل الجهود لإعادة إعمارها، فقد خسر الكثير الكثير من اجل تدميرها وتشريد اهلها من اجل تهجير أكبر عدد منهم.

إعادة احتلال وإدارة غزة بشكل دائم ومباشر غير وارد , تماماً كما الوضع في الضفة الهدف تقسيمها الى كانتونات تحت السيطرة العسكرية والأمنية والحصار . ولن تكون حماس في الصورة .

استعادة '' الرهائن '' سوف تستمر بشكل أو بآخر حتى استعادتهم كلهم , طبعا بالإفراج عن عدد كبير من أسرانا , الذين قد يعاد اعتقالهم أو تهجيرهم كما في السابق .

لماذا إطالة المفاوضات وتعدد المراحل إذن ؟! وهذا الثمن الباهظ من دم ولحم أبنائنا!؟!؟

استراتيجياً ..لا بد من تغيير دراماتيكي لطبيعة الصراع وأساليب النضال !!

انتهى الرهان على الحل السياسي والقرارات الاممية والمؤسسات الدولية .

انتهى الرهان على الحسم العسكري وعلى المحاور الاقليمية.

المقاومة المسلحة بشكلها الحالي ( صاروخ مقابل صاروخ ..الخ) في ظل الخلل العسكري والتكنولوجي خيار قاتل .

بهذه الحرب المجرمة تنتهي مرحلة كان الكفاح المسلح عنوانها . وتنتهي فصائل واحزاب ومؤسسات كانت عنوان هذه المرحلة الفاشلة . ولكن الصراع مستمر مع هذا الكيان المجرم الخارج عن كل القوانين و عن الإنسانية . لتبدأ مرحلة نضالية جديدة ومقاومة شعبية طويلة الأمد من أجل حق شعبنا في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والامان في وطنه كغيره من شعوب العالم . هذه الحقوق التي لن نحصل عليها إلا (بتفكيك منظومة الإبادة والتهجير و الابارتهايد ) مرحلة نضالية جديدة بكل تفاصيلها من أحزاب وشعارات ومؤسسات وتحالفات وأهداف تكتيكية …الخ .