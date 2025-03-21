مستوطنون ينصبون معرشا قرب خيام المواطنين في الأغوار الشمالية

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، معرشا قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن عددا من المستوطنين نصبوا معرشا حديديا قرب خيام المواطنين في عين الحلوة، وسط تخوفات من تزايد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين في المنطقة.

وتشهد المنطقة بشكل متكرر اعتداءات يقوم بها المستوطنون بحق المواطنين، من اعتداءات جسدية، ومنعهم من رعي مواشيهم، ومداهمة خيامهم ليلا، ونشر الرعب بين المواطنين.