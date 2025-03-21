جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين

وطن: يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسته الدورية المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

وستقدم المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيغريد كاغ، التحديث الفصلي حول تنفيذ القرار 2334 الصادر في 2016، وهو القرار الذي طالب إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكان المجلس عقد جلسة الخميس بطلب أميركي فرنسي بشأن غزة، سبقتها جلسة يوم الأربعاء بطلب جزائري وصومالي بشأن نفس الموضوع وأخرى الثلاثاء.

ومن المتوقع أيضًا، أن تُطلع كاغ أعضاء المجلس على الوضع في الضفة الغربية، حيث تُنفّذ إسرائيل عدوانها منذ 21 كانون الثاني/ يناير، وشردت عشرات الآلاف من مخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية، وتزامنت مع تصاعد عنف المستعمرين وهدم المباني الفلسطينية، وفقًا للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

ستشمل الجلسة كذلك الحديث عن خطورة استئناف العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد المئات من المدنيين غالبتيهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى موظفين أمميين بينهم 5 من وكالة الأونروا.