استشهاد 5 أطفال بقصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة

وطن: استشهد 5 أطفال، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ شقة سكنية في شارع الجرو، بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 أطفال وجرح عدد من المواطنين.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، بينهم خطيرة، إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شمال المغراقة بصاروخ من طائرة استطلاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

وأصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، إثر إطلاق قناصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه، في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة، وتم نقله لمستشفى العودة.

كما أصيب عدد من المواطنين، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.