حماس تنفي مزاعم وقف محادثات تبادل الأسرى

وطن: نفت حركة حماس، اليوم الجمعة، ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بشأن قطع الاتصالات، أو وقف المحادثات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأفادت الحركة في بيان بأنها تنفي ما أوردته الصحيفة، بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، وأكدت الحركة أنها لا تزال في قلب المفاوضات وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء.

وأضافت أنها "لا تزال تتداول في مقترح (المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف) ويتكوف، والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب".