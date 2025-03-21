في ليلة هي الأصعب.. مشفى "الإندونيسي" بغزة: وصلنا 43 شهيداً

وطن: قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة مروان السلطان، إن المستشفى استقبل 43 شهيداً و82 جريحاً بفعل الغارات الإسرائيلية، في ليلة وصفها بـ"الصعبة جداً".

وأكد "السلطان" في تصريحات صحفية، أن المستشفى يواجه صعوبة في الاستجابة لاحتياجات كم هائل من الجرحى والمصابين، بسبب النقص الحاد في المستلزمات والأدوية الطبية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أجهزة الأوكسجين وغيرها من المعدات الضرورية للاستشفاء.

ووصف الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي" في ظل تعرضه لإبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، عن انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع، حيث خرجت أكثر من 80% من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة.

بينما قال رئيس المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة مروان الهمص؛ إن الوزارة دخلت في مرحلة نفاد المخزون الطبي الخاص بالمستلزمات والمعدات الطبية.

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه المتجدد على قطاع غزة، بغارات جوية تستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بعد انقلابها على اتفاق إطلاق النار، الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتسببت حرب الإبادة منذ استئنافها فجر الثلاثاء الماضي، بوصول 510 شهداء وأكثر من 900 جريح، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال أول 48 ساعة من الغارات الغادرة، وفقاً لمصادر طبية.