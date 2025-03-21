دعماً لـ"إسرائيل".. عدوان أميركي متجدد على صعدة والحُدَيْدَة في اليمن

وطن: جدد العدوان الأميركي، اليوم الجمعة، غاراته على المدن اليمنية، مستهدفاً مديرية التحيتا في محافظة الحُدَيْدَة على البحر الأحمر جنوب غربي اليمن، ومديرية العصايد في محافظة صعدة شمال اليمن، وفق ما أكده مراسل الميادين.

وأفادت مصادر يمنية بأن الطائرات الأميركية شنّت 6 غارات على مديرية التحيتا، فيما استهدفت محافظة صعدة بعدد من الغارات.

وتعرّضت عدة محافظات، لاستهداف أميركي، مساء الخميس، حيث أغارت الطائرات على محافظتي صعدة والحديدة، وشنّت 4 غارات على منطقة الكتيب بمديرية الميناء، كما استهدف العدوان الأميركي بـ 5 غارات محلج القطن في زبيد بالحديدة، فيما استهدف بعدة غارات منطقة العصايد في مديرية الصفراء بصعدة.

وكثّفت واشنطن ضرباتها ضد اليمن، في أعقاب تأكيد قائد أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّ القوات المسلحة اليمنية ستستأنف التصعيد، في أعلى مستوياته، ضد الاحتلال الإسرائيلي، متوجّهاً إلى الفلسطينيين بقوله: أنتم لستم وحدكم.

ويأتي العدوان الأميركي المتجدّد على اليمن انتقاماً من موقف صنعاء الداعم لغزة والمساند لها، بعد أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية، قبل أيام، استئناف حظر السفن الإسرائيلية كافةً، في منطقة العمليات المحدَّدة في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن، والذي سرعان ما شمل السفن الأميركية، رداً على العدوان الأميركي على اليمن.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدء عملية عسكرية ضد اليمن، وشنّ الطيران الأميركي سلسلة غارات أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.