الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان

وطن: صرّح وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ محمد مصطفى نجم، أن "الاحتلال الإسرائيلي رفض للجمعة الثالثة على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه؛ حيث رفض فتح الباب الشرقي للمرة الثانية".

وأكد نجم في يبان صدر عنه، مساء أمس الخميس، أن "الوزارة رفضت استلام الحرم منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، وهو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته".

وطالب نجم، المجتمع الدولي، بـ"إيقاف اعتداءات الاحتلال التي أصبحت نهجا دائما وهو ما سيؤدي في حال السكوت عنها إلى السيطرة على الحرم من قبل المستعمرين الذين يعملون على تحويله لكنيس تلمودي".

ودعا وزير الأوقاف، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى "ضرورة حماية الحرم الإبراهيمي من خلال الوجود فيه، وشد الرحال إليه (اليوم الجمعة) لما في هذا من تأكيد لهوية الحرم وحمايته من خطط الاحتلال".