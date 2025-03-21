نجل نتنياهو يتهم رونين بار بمحاولة تنفيذ انقلاب في "إسرائيل"

وطن: اتهم نجل رئيس وزراء الاحتلال، يائير نتنياهو، الجمعة، رئيس الشاباك المقال رونين بار، بمحاولة تنفيذ انقلاب في "إسرائيل" على غرار دول العالم الثالث في إفريقيا.

وكتب يائير نتنياهو، على مواقع التواصل الاجتماعي أن "رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب من خلال منظمة مسلحة تشبه دول العالم الثالث في إفريقيا".

وأضاف: "في أي فيلم يعيش؟ هل نسي هو (رونين بار) وأصدقاؤه في "الدولة العميقة" من هو صاحب السلطة في أمريكا؟ "يجب عليهم الخروج من الفيلم الذي يعيشون فيه".

وكانت حكومة الاحتلال وافقت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، في اجتماع مساء أمس الخميس، بينما قرر بار عدم الحضور.