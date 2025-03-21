ألمانيا تقلب الطاولة على إيطاليا بثنائية وتقترب من قبل نهائي دوري أمم أوروبا

وطن: تقدم منتخب ألمانيا خطوة عملاقة نحو التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه منتخب إيطاليا، إلى انتصار ثمين 2 / 1، مساء الخميس، في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا) بمدينة ميلانو الإيطالية، بادر منتخب إيطاليا بالتسجيل مبكرا عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض منتخب ألمانيا في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين بواسطة تيم كلينيست وليون جوريتسكا في الدقيقتين 49 و76 على الترتيب.

وبات يكفي منتخب ألمانيا التعادل في مباراة الإياب، التي تقام في مدينة دورتموند الأسبوع المقبل، من أجل التأهل للدور قبل النهائي، فيما يتعين على منتخب إيطاليا الفوز بفارق هدفين، إذا أراد الاستمرار في المسابقة القارية.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلعب في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الدنمارك والبرتغال، كما تقرر أن يستضيف المنتخب الفائز من ألمانيا وإيطاليا الأدوار النهائية للمسابقة على ملاعبه في يونيو/حزيران المقبل.

وجاءت بداية المباراة حذرة من كلا المنتخبين، قبل أن تشهد الدقيقة التاسعة هدفا لمنتخب إيطاليا عن طريق ساندرو تونالي.

ومرر نيكولو باريلا تمريرة أمامية إلى ماتيو بوليتانو، الذي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن، حاول جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا، إبعادها، لكن الكرة وصلت إلى تونالي، الذي سدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ويضعها داخل الشباك.

حاول منتخب ألمانيا إدراك التعادل سريعا، وتلقى ليون جوريتسكا تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس علت العارضة بقليل في الدقيقة 15.

شدد منتخب ألمانيا من هجماته، وأرسل أنطونيو روديجير تمريرة أمامية، أبعدها دفاع منتخب إيطاليا بطريقة خاطئة، لتصل إلى جوريتسكا، الذي سدد مباشرة من خارج المنطقة في الدقيقة 20، غير أن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيطاليا، بثبات.

وكاد تونالي، أن يضيف الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 29، حينما أبعد الدفاع الألماني ركلة حرة نفذت عرضية من الطرف الأيمن بطريقة خاطئة، لتصل الكرة للاعب الإيطالي، الذي سدد من خارج المنطقة، لكن أوليفر باومان، حارس مرمى ألمانيا، كان لها بالمرصاد.

وأضاع منتخب إيطاليا هدفا آخر في الدقيقة 31، حيث تلقى مويس كين تمريرة أمامية، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن باومان، أبعدها لركنية لم تسفر عن شيء.

وحصل منتخب ألمانيا على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 42، نفذها نديم أميري، الذي وضع الكرة فوق العارضة مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا 1 / صفر على منتخب (الماكينات).

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب ألمانيا، ليحرز تيم كلينيست هدف التعادل للمنتخب الضيف في الدقيقة 49، بعد نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط مباشرة.

وتلقى كلينيست تمريرة عرضية من الجانب الأيمن بواسطة جوشوا كيميتش، ليسدد ضربة رأس، واضعا الكرة على يمين دوناروما وتعانق الشباك.

وأضاع كيميتش فرصة محققة لألمانيا في الدقيقة 52، حينما تلقى تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة، ليتصدى دوناروما للكرة بنجاح.

بمرور الوقت، بدأ منتخب إيطاليا يستعيد اتزانه من جديد، وأضاع ديستيني أودوجي فرصة لمعاودة التقدم في الدقيقة 55، حينما تسلم تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

وفاجأ مويس كين الجميع بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة في الدقيقة 66، ذهبت فوق العارضة، قبل أن يهدر جياكومو راسبادوري فرصة مؤكدة لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، عندما تلقى تمريرة من تونالي، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، لكنه سدد دون تركيز في قدم باومان.

وعاد كيميتش لتمريراته العرضية الخطيرة، حيث أرسل كرة إلى جوريتسكا، الذي سدد ضربة رأس افتقدت للدقة، لتخرج إلى ركلة مرمى في الدقيقة 69.

وجاءت الدقيقة 77 لتشهد هدف الفوز لمنتخب ألمانيا عبر جوريتسكا، الذي تابع ركلة ركنية نفذها كيميتش، ليضع الكرة على يسار دوناروما، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتسكن شباكه.

وجاء هذا الهدف في أول مباراة لجوريتسكا مع منتخب ألمانيا، بعد غياب امتد إلى 16 شهرا.

حاول منتخب إيطاليا إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومستحق للمنتخب الألماني 2 / 1 على نظيره الأزرق.