القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفا عسكريا للاحتلال جنوب يافا المحتله بصاروخ باليستي "فلسطين 2"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية نوعية استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا جنوبي منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وأكدت القوات اليمنية أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرةً إلى أنها الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، في إطار دعمها للشعب الفلسطيني في غزة.

وشددت على أن عملياتها العسكرية المساندة لغزة لن تتوقف، بغض النظر عن استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، مؤكدةً أن استهداف المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك حظر الملاحة الإسرائيلية، سيستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.