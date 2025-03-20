واشنطن: ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة

وطن: أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بالكامل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محمّلا حركة حماس المسؤولية عن ذلك.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن "الرئيس أوضح لحماس بشكل قاطع أنه إذا لم تُفرج عن جميع الرهائن، فستدفع ثمنًا باهظًا.

اضافت " يجب ألا ننسى أن حماس هي المسؤولة بالكامل عن هذا الوضع، عندما نفذت الهجوم الوحشي في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح ترامب بشكل قاطع أنه يريد عودة جميع الاسرى إلى ديارهم، وأنه يدعم إسرائيل والجيش الإسرائيلي دعمًا كاملًا، والإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة.