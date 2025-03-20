جيش الاحتلال يعلن توسيع العملية البرية في رفح جنوب قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بدء عملية برية في حي الشابورة بمدينة رفح، وتوسيع عملياته العسكرية في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان "بدأت قواتنا خلال الساعات الأخيرة عملية برية في منطقة حي الشابورة في رفح، حيث قامت بتدمير عدد من البنى التحتية".

وأوضح أنه وسع عمليته العسكرية جنوب غزة ويواصل عملياته البرية في شمال ووسط القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس،استشهد 591 وأصابت 1042 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.