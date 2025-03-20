الاحتلال يداهم مباني سكنية ويحولها لثكنات عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، منازل ومباني سكنية في مدينة طولكرم ومخيميها، وحولت عددا منها لثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها قسرا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عمارات الفردوس والسوسنة والحمد الله في منطقة دائرة السير بمدينة طولكرم المحاذية لشارع نابلس، وأجبرت السكان على إخلاء شققهم السكنية وأمهلتهم مدة ساعتين للمغادرة، تمهيدا لتحويلهما لثكنات عسكرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي محيط المباني التي تستولي عليها مع تمركز آلياتها وجرافاتها في المنطقة.

وفي مخيم طولكرم، داهم جنود الاحتلال المنازل في حارتي المطار والحدايدة، وأخرجوا ما تبقى من السكان من منازلهم بالقوة، محولة إياها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع إطلاق القنابل الصوتية تجاههم، في الوقت الذي انتشرت فيه فرق المشاة في كافة حاراته وداهموا المنازل الفارغة وحولوها إلى ثكنات عسكرية، مع تواجدها المكثف في حارة المقاطعة.

وشهد مخيم طولكرم خلال الأيام القليلة الماضية حركة نزوح كبيرة لما تبقى من سكان حاراته التي تقع على أطرافه ومنها قاقون وأبو الفول ومربعة حنون والحدايدة والمطار بعد إجبارهم من قبل الاحتلال على مغادرتها بالتهديد والترويع، ليصبح المخيم شبه فارغ من سكانه، بعد نزوح أكثر من 12 ألف لاجئ منه.

في موازاة ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة طولكرم، حيث جابت آلياتها شوارعها وتحديدا وسط السوق وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، معيقة حركة مرور المركبات بما فيها الإسعاف، كما صدمت آلية عسكرية إسرائيلية مركبة عمومية وسط المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية فيها دون وقوع إصابات.