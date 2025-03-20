جرحى في قصف الاحتلال على بيت لاهيا ورفح

وطن: أصيب 5 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الخميس، في قصف الاحتلال على حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بقذائفها حي الجنينة شرق رفح، ما أدى لإصابة 5 مواطنين على الأقل بجروح، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين في مخيم الشابورة وسط رفح ما أدى لإصابة مواطن بالقدم، ومواطنة أخرى في منطقة مدارس العرب.

وشنت قوات الاحتلال هجوما مكثفا على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن جيش الاحتلال قصف بالطيران عدة أهداف في البلدة، دون أن يتم تحديدها.

وتزامن ذلك، مع قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة، التي تعرضت لتدمير كبير خلال حرب الإبادة.

وفي الساق، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية برية بمدينة رفح، وتوسيع نشاطاته العسكرية في جنوب قطاع غزة.