آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

وطن: أدى آلاف المواطنين، اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 20 من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن آلاف المصلين أدوا صلاتي العشاء والتراويح، في اليوم الـ20 من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتل، رغم الأمطار الغزيرة والبرد القارس.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.