الاحتلال يفرج عن المعتقل عبد الله فريحات من جنين بعد 21 عاما في الأسر

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن المعتقل عبد الله صدقي عبد المجيد فريحات من بلدة اليامون غرب جنين، بعد أن أمضى 21 عاما و10 أشهر في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أنه تم الإفراج عن فريحات على حاجز الجلمة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال جنين، حيث كان يقبع في معتقل جلبوع.

وأشار إلى أن فريحات معتقل منذ عام 2003، وكان من المفترض أن يفرج عنه العام الماضي، إلا أن قوات الاحتلال أضافت لحكمه 10 أشهر.