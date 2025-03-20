المكتب الاعلامي الحكومي: 591 شهيداً و 1042 جريحاً في عدوان الاحتلال على القطاع خلال 72 ساعة

وطن: أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 591 خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأوضح الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ فجر الثلاثاء عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم نتيجة انعدام الوقود وشلل معدات الدفاع المدني.

ولفت إلى أن الإحصائيات تظهر أن نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 70% من إجمالي الضحايا الذين ارتقوا خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للمدنيين في إطار جريمة إبادة جماعية ممنهجة.

واضاف أن هذا العدوان الوحشي يعكس نية الاحتلال المبيّتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل دعم أمريكي وصمت دولي مشين.

وأدان بأشد العبارات استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل، داعياً دول العالم والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والتحرك الفوري لمنع استمرارها، والشعوب الحرة إلى الخروج في احتجاجات واسعة رفضًا لهذا العدوان الوحشي.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار القتل الجماعي والتطهير العرقي بحق شعبنا، ونؤكد أن هذا العدوان لن يُرهبنا أو يكسر صمودنا.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بالتحرك العاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والضغط على الاحتلال المجرم لفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، مستأنفة الحرب التي جاءت بعد 57 يومًا من تهدئة هشة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.