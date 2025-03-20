أبو عبيدة يدعو الأمة للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى، واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة

رام الله - وطن: دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة "كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى، واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة؛ لكسر شوكة العدو الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه".

وقال أبو عبيدة في تغريدات له ظهر اليوم الخميس "نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن الشقيق على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة، رغم الضريبة الباهظة التي يدفعوناها ثمناً لوفائهم للأقصى وفلسطين".

واضاف " لقد تقاطعت اليوم صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد بأن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالاً من أحرار الأمة لن يُسلموها لأعدائها المتغطرسين".