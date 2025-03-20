كتائب القسام تقصف تل أبيب .. دوي انفجارات قوية عقب تشغيل صفارات الانذار في منطقة "غوش دان"

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام انها قصفت ظهر اليوم مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90" ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت مصادر عبرية ان دوي انفجارات كبيرة سمعت في منطقة تل أبيب وضواحيها ظهر اليوم.

ودوت صافرات الانذار في منطقة تل أبيب وضواحيها ظهر اليوم، سمعت على إثرها اصوات انفجارات كبيرة هزت منطقة تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار أطلقت عقب إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت القناة 12 العبرية انه تم رصد إطلاق نحو 3 صواريخ من قطاع غزة تجاه "تل أبيب".