الخليلي: إشراك الشباب في رسم سياسات تمكين المرأة يضمن رؤى أكثر حداثة وواقعية

وطن: أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، خلال لقائها بوفد من مؤسسة الرؤية الفلسطينية الشبابية، على أهمية إشراك الشباب في رسم السياسات المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت المجلس الاستشاري الشبابي لضمان الأخذ بآراءهم في كل ما يخص قضايا المرأة وتمكينها. وأوضحت أن هذا المجلس كان له مشاركة هامة في القضايا التي تم تضمينها في الإطار الاستراتيجي الوطني للمرأة 2025-2027، مما يعكس التزام الوزارة بإشراك الشباب في صناعة القرار.

ووضعت الوزيرة الخليلي الوفد الشبابي في صورة عمل الوزارة على المستويات المحلية والدولية، والتي تهدف إلى المطالبة بحماية النساء وتعزيز حقوقهن، إضافة إلى الجهود الدولية لمساءلة الاحتلال عن انتهاكاته ضد النساء الفلسطينيات. كما شددت على أهمية التنسيق مع المؤسسات الشبابية لضمان تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وخلال اللقاء، استعرض باسم بني شمسة، مدير المشاريع في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، طبيعة عمل المؤسسة ومشاريعها التي تهدف إلى تمكين الشباب والشابات في مختلف المجالات، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأثر المرجو من هذه المبادرات.

وفي إطار إحدى مبادرات المؤسسة، التي تهدف إلى تعزيز فهم الشباب لآليات العمل الحكومي، يتولى أربعة من الشباب والشابات حقائب وزارية مختلفة بشكل رمزي، من بينها وزارة شؤون المرأة. وقدمت أمال كساب، الوزيرة الافتراضية لشؤون المرأة، خطاباً عبّرت فيه عن رؤيتها لتمكين المرأة، مسلطة الضوء على قضية العنف الاقتصادي ضد النساء. كما طرحت مجموعة من المقترحات لدعم النساء في مجالات الاستثمار، الادخار، بما يعزز استقلالهن المالي.

وأشادت الوزيرة بالكلمة التي قدمتها الشابة، مؤكدة أهمية النظر إلى قضايا النساء من منظور شامل يربط بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والواقع السياسي العام في فلسطين. وشددت على أن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء لا يمكن فصلها عن ممارسات الاحتلال.

في ختام اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية دور الشباب في دعم قضايا المرأة، داعية إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية لضمان تحقيق العدالة والتمكين لكافة فئات المجتمع.